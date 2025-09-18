España vuelve a ser el número 1 del mundo, según la FIFA

Héctor Cantú

Han tenido que pasar 11 años para que España volviera a ser la mejor selección del mundo, según la FIFA.

Así aparece en la nueva clasificación del mes, donde ha escalado hasta la primera posición y ha enviado a la vigente campeona del mundo, Argentina, hasta el tercer sitio.

España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

Los primeros 10 sitios son ocupados por 8 combinados Europeos. Solo Argentina y Brasil han logrado colarse en este nuevo orden de acuerdo a los criterios del máximo órgano rector del mundo del futbol.

España recupera esta posición de honor luego de haber superado sus dos partidos eliminatorios rumbo al Mundial por 3-0 ante Bulgaria y golear a Turquía 6-0.

El top 10 de selecciones lo completan Inglaterra en la cuarta posición, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia.

Los descenso de Argentina y Brasil obedecen que en la última ventana de fecha FIFA perdieron uno de sus dos partidos disputados.

México cayó una posición y se ubica en el sitio 14 siendo la mejor ubicada de la CONCACAF; Estados Unidos también cayó un escalón y hoy ocupa el sitio 16.