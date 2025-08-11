Galatasaray deja en libertad a Álvaro Morata

Redacción FOX Deportes

Galatasaray informó este lunes que el contrato con el futbolista español Álvaro Morata quedó rescindido de mutuo acuerdo, seis meses después de la llegada del delantero al equipo de Estambul procedente de Milan.

Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Morata! 💛❤️



Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/JPXi5mwvXA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

"En virtud del acuerdo, el AC Milan pagará a nuestra empresa una indemnización por rescisión de contrato de cinco millones de euros. Además, el jugador ha renunciado a reclamaciones por un importe de 651.562 EUR", indica el anuncio oficial del club turco

Galatasaray fichó a Álvaro Morata en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada. El delantero español, que disputó 16 partidos con el ‘Galata’, anotó 7 goles y dio 3 asistencias durante su estancia.

El capitán de la Selección Española tendría todo listo para recalar en Como que ha insistido en su fichaje desde el inicio de verano a pedido expreso de Cesc Fábregas.