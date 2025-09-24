Se confirmó el horario de El Clásico de la jornada 10 de La Liga

Oscar Sandoval

La Liga confirmó el horario del primer clásico del futbol español entre Real Madrid y Barcelona de la temporada, el duelo de la jornada 10 que se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu se disputará a las 16:15 hora local y una parte de los Estados Unidos tendrá que madrugar para seguir el partido.

📌 ¡El Real Madrid - Barcelona se jugará el domingo, 26 de octubre, a las 16:15 CET! pic.twitter.com/X1TcFUmLKh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2025

El Clásico suele paralizar al mundo en cuanto el balón comienza a rodar, sin embargo, en esta ocasión provocará que una zona tenga que despertarse temprano para comenzar el día viendo uno de los partidos más importantes y emocionantes a nivel mundial.

La Liga confirmó que el Santiago Bernabéu abrirá sus puertas el próximo 26 de octubre y que el duelo entre los ‘Merengues’ y Barcelona dará inicio a las 16:15 horas, lo que significa que en el horario PT en los Estados Unidos será a las 08:15 de la mañana y en la franja ET a las 11:15.

Real Madrid tiene una espina clavada en El Clásico luego de caer en los cuatro enfrentamientos que tuvo ante el conjunto catalán la temporada pasada, dos de ellos en La Liga que resultaron decisivos para que los ‘Blaugrana’ terminaran levantando el título.