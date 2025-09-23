Barcelona se quedó, otra vez, con las ganas de jugar en el Camp Nou

Oscar Sandoval

Barcelona confirmó que el duelo del próximo domingo contra la Real Sociedad se llevará a cabo en el estadio olímpico de Montjuïc por lo que deberá esperar para estrenar el remodelado Camp Nou al menos otro par de semanas luego de la negativa del ayuntamiento de abrir el coliseo ‘Blaugrana’. Así se ve el Camp Nou previo a su posible reapertura

La directiva de Barcelona recibió un nuevo revés y un nuevo “no” por parte de las autoridades para su regreso progresivo a su casa. Las autoridades locales informaron al club que no pueden dar luz verde a la licencia de primera ocupación hasta que se garanticen “todas las condiciones en materia de seguridad”, según el diario Sport.

El diario catalán asegura que el ayuntamiento le trasladó a la directiva que “no nos toca a nosotros fijar una fecha”, al tiempo de recordarle que necesitan presentar la documentación requerida para recibir el ‘Ok’ y abrir la fase uno del proyecto con 27 mil aficionados.

Barcelona informó a través de un comunicado que “el partido correspondiente a la jornada 7 de La Liga, del domingo 28 de septiembre, a las 18:30 h, ante la Real Sociedad, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Company”, a espera de la autorización que le permita regresar al Camp Nou.