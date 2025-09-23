Real Madrid confirmó su buen inicio de temporada y sigue imparable en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 4-1 a Levante y consiguió su quinto triunfo consecutivo para mantener el paso perfecto en inicio de temporada en La Liga, una noche que no olvidará Franco Mastantuono quien se estrenó con el equipo blanco y una más con doblete de Kylian Mbappé que está encendido. 🏁 FP: @LevanteUD 1-4 @RealMadrid

⚽ 28' @ViniJr

⚽ 38' Mastantuono

⚽ 54' Etta Eyong

⚽ 64' @KMbappe (p)

⚽ 66' @KMbappe

👉 @Emirates pic.twitter.com/uJ2wViVZvM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025

Cada triunfo fortalece al equipo blanco que va mejorando colectivamente y encontrando buenas sociedades dentro del terreno de juego, el dominio sobre el conjunto valenciano fue total a pesar de un par de llegadas de los locales en las que respondió Thibaut Courtois.

Los ‘Merengues’ comenzaron a funcionar y se adueñaron del partido con su repertorio ofensivo brillando por primera vez en la campaña. Vinícius Júnior abrió el marcador a los 28 minutos con un disparo con la parte externa dentro del área que solo pudo ser opacado por el primer gol de Mastantuono y dos anotaciones de Mbappé.

¡Inolvidable! Así celebró Franco Mastantuono su primer gol como merengue

El equipo de Xabi Alonso trabaja en varias facetas y a velocidad también funcionó porque el 2-0 cayó después de un contragolpe de ‘Vini’ quien eligió el momento exacto para habilitar al argentino, el '30' recortó dentro del área y disparó al ángulo para estrenarse como madridista.

Levante se metió al partido luego de un gol de Etta Eyong al inicio del segundo acto, pero Mbappé quien sigue ‘On Fire’ liquidó el partido en dos minutos marcando de penal al 64 y quitándose al portero en el área al 66 para sellar la quinta victoria del Madrid que buscará siete para imponer una nueva marca.