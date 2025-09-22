Vinícius Jr. le está haciendo un mal al Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid tiene sobre la mesa una seria advertencia para Vinícius Júnior luego de que el brasileño mostrara su enfado al ser sustituido en el último partido de los merengues.

Aunque Xabi Alonso intentó minimizar el hecho al asegurar que a ningún futbolista le gusta abandonar el terreno de juego, la realidad es que al interior del cuadro de la capital española, las actitudes de ‘Vini’ comienzan a molestar.

Quien se ha pronunciado en contra de las actitudes del futbolista sudamericano ha sido Jorge Valdano, tras asegurar que el futbolista ya no es lo que era.

“Vinícis Júnior ya no es lo que era. Tampoco el entrenador es el mismo que era. Vini debería ser un poco más cuidadoso y concentrarse en recuperar la categoría que llegó a demostrar”, detalló en una entrevista para la prensa española.

Valdano, una de las voces más autorizadas para hablar del Real Madrid a nivel mundial, aseguró, también, que las actitudes de Vinícius Júnior no le hacen ningún bien al club y tampoco a él.

“Debería ser algo más cuidadoso, porque también hay implícito en este tipo de gestos una falta de respeto al jugador que va a entrar al campo. Estas actitudes, realizadas en público, no son sanas”, agregó.

La relación con Xabi Alonso no es la óptima para Vinícius Júnior, quien ha dejado de ser un titular indiscutible con el Real Madrid. Este escenario podría llevarlo a salir del club en e próximo mercado invernal.