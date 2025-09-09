El calendario de Real Madrid le exige rotaciones a Xabi Alonso

Redacción FOX Deportes

Xabi Alonso afronta su primer tramo complicado de un cargado calendario desde que es entrenador de Real Madrid. En tres semanas disputará siete partidos y en ese periodo hará gala de unas rotaciones, activando el plan B para mantener fresco al equipo. 😃 pic.twitter.com/xvTA9wMFKb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 9, 2025

Xabi Alonso no ha escondido su plan de rotaciones cuando el calendario lo demandase y así será desde este sábado, cuando visite a la Real Sociedad en la cuarta jornada de La Liga.

El primero de los siete partidos en 21 días que afronta el conjunto blanco, con la novedad de la Champions League, que arranca para los de Xabi el martes 16 de septiembre, recibiendo al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid iniciará la Champions League en el Santiago Bernabéu

Después, segundo partido consecutivo en casa, ante Espanyol el sábado 20, antes de afrontar tres seguidos fuera de casa. El primero, el martes 23 de septiembre, en el estadio Ciudad de Valencia ante Levante y el siguiente, el sábado 27 de septiembre, será el derbi de la sexta jornada de liga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

En octubre, el equipo blanco viajará a Kazajistán, a 6.399,53 kilómetros en avión de distancia, para jugar ante el Kairat Almaty en la segunda jornada de la ‘Champions’. Y cerrará este tramo de temporada en el Santiago Bernabéu ante Villarreal.