Álex Baena operado con éxito, baja temporal en el Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

El jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena, ha sido operado este martes "con éxito" de una apendicitis aguda, informó el club español.

Según el Atlético, "la cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, a la espera de comenzar su recuperación en los próximos días".

Baena, fichado esta temporada procedente del Villarreal, "permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos", agrega el club.

El mediocampista que se perdió los últimos dos partidos de liga por una lesión muscular de “grado bajo” comenzó su travesía como ‘Colchonero’ con el pie izquierdo.