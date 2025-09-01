Atlético de Madrid puso fin al mercado de fichajes con Nicolás González

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid, en el último día del mercado de fichajes, se reforzó con el extremo argentino Nicolás González, la octava y última incorporación para la plantilla dirigida por Diego Simeone para esta temporada.

Nico González llega cedido por la Juventus a cambio de un millón de euros hasta el final de la temporada y con "obligación" de compra de 32 millones si se "dan determinadas condiciones" durante esta campaña, según el club italiano.

La ‘Juve’, en un comunicado en su página web, explicó que la cesión por este curso le cuesta al Atlético un millón de euros.

“El acuerdo también prevé la obligación por parte del Atlético de Madrid de adquirir en propiedad los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador si se dan determinadas condiciones durante la temporada deportiva 2025/2026. El importe acordado para la posible cesión definitiva es de 32 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios”, concretó el club italiano, sin especificar las citadas condiciones deportivas.