Juventus con lo mínimo, pero empieza con todo en la Serie A

Oscar Sandoval

Juventus sufrió para vencer 1-0 a Genoa a la que se le fue un punto luego de un gol de Dusan Vlahovic a los 73 minutos, el serbio anotó por segunda jornada consecutiva y le dio el segundo triunfo al conjunto ‘Bianconero’ que suma seis puntos en la Serie A al igual que Napoli, Cremonese y Roma.

Juventus se irá al parón de la Fecha FIFA con dos victorias tras dos partidos y buenas sensaciones luego de superar a Genoa que vendió cara la derrota, los locales tuvieron en Leali y Johan Vásquez a sus bastiones, pero Vlahovic sirvió de revulsivo después de entrar de cambio a los 62 minutos para marcar el gol del triunfo.

Luego de meses en la rampa de salida y en medio de rumores que lo colocaron lejos de Turín, el delantero se centró y aunque no empezó la temporada como titular ha sido determinante en el inicio del ‘Calcio’ con dos goles en 38 minutos entrando desde el banquillo.

La ‘Juve’ dejó escapar oportunidades ante Leali lo largo del partido, pero el serbio apareció en el área al 73 para rematar un tiro de esquina y finalmente echar abajo la muralla que había construido el equipo ‘Rossoblu’ con el paso de los minutos.