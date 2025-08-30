Napoli tuvo premio al esfuerzo ante Cagliari en la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli derrotó 1-0 a Cagliari con un gol en la última jugada y después de 90 minutos en los que los ‘Azzurri’ chocaron una y otra vez con el muro visitante, la victoria llegó a la desesperada con un gol de Zambo Anguissa que terminó con la tensión del partido en el estadio Diego Armando Maradona.

El ataque de Nápoles está incompleto y se nota en el rendimiento del equipo que ha marcado cuatro goles esta temporada, los cuatro de mediocampistas y ante Cagliari volvió a pesar la falta de un ’9’ porque sin Romelu Lukaku ese pierde peso ofensivo.

Los napolitanos no tuvieron una batalla fácil contra los ‘Sardi’ que pelearon y fueron resistiendo con el paso de los minutos, en la segunda mitad estuvieron sometidos por el campeón que conforme se acercaba el final más se lanzaba al frente en busca de marcar diferencias.

Cuando Cagliari acariciaba su segundo punto de la campaña y Napoli estaba era pesimista llegó el último centro al área, en esta ocasión a ras de pasto tras incontables intentos anteriores por aire y Frank Zambo Anguissa no falló para darle la victoria in extremis a los locales que suman seis de seis tras dos jornadas.