Napoli le dio la bienvenida a Sassuolo a la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli derrotó 2-0 a Sassuolo que terminó con 10 y comenzó la defensa del título en la Serie A con tres puntos, el mediocampista belga Kevin De Bruyne se presentó en Italia marcando su primer gol con la camiseta de los ‘Azzurri’ que ganaron con autoridad a un recién ascendido.

La temporada en el futbol italiano inició como terminó la anterior, con Scott McTominay abriendo el camino a la victoria luego de darle claridad a los napolitanos tras un dominio de 17 minutos que se confirmó con un cabezazo del escocés dentro del área.

Los visitantes controlaron el partido y después de varios intentos lograron aumentar la ventaja en un balón parado cobrado por De Bruyne desde la banda que nadie tocó y que se terminó colando a la portería al 57 para dejar el 2-0 definitivo en el marcador.

Ismaël Koné vio la cartulina roja a los 79 minutos y el partido se convirtió en imposible para los locales que perdieron en su regreso a la primera división ante el campeón que mantuvo la fórmula ganadora que le dio el título el curso pasado.