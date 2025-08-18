Nuevo fichaje para reforzar a Napoli antes del inicio de la Serie A

Oscar Sandoval

Napoli anunció este martes el fichaje del defensor español Miguel Gutiérrez quien firmó un contrato por las próximas cinco temporadas, es el séptimo refuerzo del campeón de la Serie A para defender el título.

Gutiérrez abandona Girona después de tres años en los que creció como futbolista luego de no tener cabida en Real Madrid que se queda con un porcentaje de la operación, el equipo catalán le sirvió de trampolín y Napoli se lanzó con todo por su fichaje.

El defensor de 24 años se formó en ‘La Fábrica’ del equipo blanco, pero como muchos canteranos tuvo que salir para tener minutos en Girona en donde disputó las últimas tres temporadas y el curso 2024/25 con una participación destacada en la Liga de Campeones.

El conjunto italiano pagará a Girona 18 millones de euros más dos en variables, 9 millones serán para el equipo blanco que tenía el 50% de una futura venta y el futbolista comenzará a partir de este fin de semana su aventura en la Serie A.