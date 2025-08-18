Cinco duras ausencias; así iniciará el Real Madrid la temporada

Héctor Cantú

El Real Madrid está listo para debutar en la temporada 2025-2026 en el futbol español y tendrá que hacerlo con cinco sensibles bajas para el esquema de Xabi Alonso.

El entrenador español, que finalmente debutará en un partido de La Liga luego de haber dirigido al equipo merengue en el Mundial de Clubes, no podrá contar con Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Endrick, Ferlan Mendy y Antonio Rüdiger.

Los primeros cuatro no han pasado las pruebas médicas para que reciban el alta y pueda ocupar un lugar en el banquillo. En el caso del central alemán, su ausencia se debe a una sanción que arrastra desde la final de la Copa del Rey, donde le fue impuesto un castigo de 7 partidos de ausencia. Este será el último.

Ante esta situación atípica, Xabi Alonso ha decidido echar mano de un solo jugador del equipo filial. Se trata del mediocampista Thiago Pitarch, quien ya ha visto actividad con el primer equipo y quien terminó por convencer a Alonso de ser la mejor opción.

Real Madrid debutará ante el Osasuna el día de mañana, en partido aplazado debido a la actividad de los merengues en el pasado Mundial de clubes.