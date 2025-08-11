Federico Valverde se une a la lista de preocupaciones del Real Madrid

EFE

El uruguayo Fede Valverde no viajará a Innsbruck para la disputa del único partido de pretemporada del Real Madrid por precaución, tras sufrir una sobrecarga muscular, que invita a Xabi Alonso a no tomar ningún riesgo a ocho días del estreno en LaLiga, para el que ya cuenta con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.



Xabi Alonso acude con un centro del campo mermado al único test que realizará el Real Madrid antes de su estreno oficial frente a Osasuna. A las ausencias del inglés Bellingham, operado del hombro izquierdo, y el francés Camavinga, que sufrió el domingo un esguince de tobillo, se suma ante el WSG Tirol la ausencia de Fede Valverde en el Tivoli Stadion. Auténtico compromiso de Fede Valverde tras renovar con el Real Madrid

Tan solo dispone el técnico madridista de tres centrocampistas de la primera plantilla, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos, y tira de la cantera con la presencia de Thiago Pitarch y Roberto Martín.



Figuran en la convocatoria Dani Carvajal y Éder Milito, con necesidad de minutos de competición para olvidar definitivamente sus graves lesiones de rodilla, los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que podrá debutar con el primer equipo blanco, y Rodrygo Goes, con su continuidad en el Real Madrid en el aire.

La lista de convocados la integran:



Porteros: Courtois, Lunin, Fran González.



Defensas: Dani Carvajal, Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado.



Centrocampistas: Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago y Roberto Martín.



Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Daniel Yáñez.