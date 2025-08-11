Publicación: lunes 11 de agosto de 2025

Federico Valverde se une a la lista de preocupaciones del Real Madrid

El 'Pajarito' no estará para el último partido de pretemporada

El uruguayo Fede Valverde no viajará a Innsbruck para la disputa del único partido de pretemporada del Real Madrid por precaución, tras sufrir una sobrecarga muscular, que invita a Xabi Alonso a no tomar ningún riesgo a ocho días del estreno en LaLiga, para el que ya cuenta con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

Xabi Alonso acude con un centro del campo mermado al único test que realizará el Real Madrid antes de su estreno oficial frente a Osasuna. A las ausencias del inglés Bellingham, operado del hombro izquierdo, y el francés Camavinga, que sufrió el domingo un esguince de tobillo, se suma ante el WSG Tirol la ausencia de Fede Valverde en el Tivoli Stadion.

Auténtico compromiso de Fede Valverde tras renovar con el Real Madrid

“Estoy muy feliz y orgulloso. Estoy muy alegre por mis padres, mi mujer y mi hijo porque son los que están luchando conmigo. Es un gran paso para mí y mi familia porque podemos disfrutar de cada momento
“No tengo límites. Siempre trato de disfrutar, darlo todo dentro y fuera del campo. Quiero ser un ejemplo para muchos niños y mucha gente, seguir creciendo e intentar ganar todo con este equipo”.
“Voy a intentar que el Real Madrid sea más grande como equipo y espero disfrutar de cada momento, entrenamiento y partido que me toque en el Bernabéu”.
“No lo puedo explicar porque fue un momento que nunca se espera. Estaba jugando con la selección y, de repente, me dicen esa noticia. Cuando se la comuniqué a mis padres se pusieron a llorar”, contó Valverde cuando el Real Madrid quiso ficharlo.
“Fue un momento muy lindo y yo estaba como en un sueño. No caí en que el mejor club del mundo estaba preguntando por mí y, obviamente, no tardé en responder. Aproveché esa oportunidad y traté de darle alegrías a mi familia”.
“Ser un luchador. Luchar por lo que uno quiere, por lo que sueña y por lo que aspira. Siempre había soñado con jugar en el mejor equipo del mundo”.
“Lo conseguí, pero a su vez tienes que seguir luchando y peleando por lo que quieres. En este equipo uno se siente la persona más feliz del mundo”.
“Trato de aprender cada consejo que me brinda no solo él sino el cuerpo técnico. Intento escucharlos, plasmarlo luego en el campo y seguir creciendo como futbolista y como persona”, comentó Valverde sobre Carlo Ancelotti.
“En el campo (Ancelotti) me pide que haga lo que sé. Por ejemplo, presionar, atacar y ayudar en defensa. Son muchas cosas y trato de hacerlas”.
“No puedo describirlo. Lo que siento es que voy a dar el alma por el equipo, por el Real Madrid y por cada persona que lucha toda la semana por conseguir una entrada e ir al campo”.
“Hasta que no pueda más. Esa es la forma en la que puedo recompensar a toda esa gente que nos anima”, expresó, con mucho cariño hacia el club ‘Merengue’.

Tan solo dispone el técnico madridista de tres centrocampistas de la primera plantilla, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos, y tira de la cantera con la presencia de Thiago Pitarch y Roberto Martín.

Figuran en la convocatoria Dani Carvajal y Éder Milito, con necesidad de minutos de competición para olvidar definitivamente sus graves lesiones de rodilla, los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que podrá debutar con el primer equipo blanco, y Rodrygo Goes, con su continuidad en el Real Madrid en el aire.

La lista de convocados la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Fran González.

Defensas: Dani Carvajal, Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado.

Centrocampistas: Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago y Roberto Martín.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Daniel Yáñez.

