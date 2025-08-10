Eduardo Camavinga será baja de Real Madrid en el inicio de la temporada

Redacción FOX Deportes

Eduardo Camavinga se perderá el arranque de la temporada con Real Madrid tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, así lo anunció el club blanco en un parte médico, lo que le mantendrá en torno a dos semanas de baja.

Parte médico de Camavinga. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2025

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución", reza el parte difundido por el club.

Camavinga no juega un partido con el conjunto 'Merengue' desde el pasado 23 de abril, en el Coliseum de Getafe, encuentro en el que tras una dura entrada de Luis Milla sufrió una rotura completa del tendón del adductor izquierdo.

Con un plazo de recuperación de tres meses, el francés no llegó a tiempo de reaparecer antes del final de campaña y no disputó ningún minuto en el Mundial de Clubes, se reincorporó a la pretemporada sin molestias, pero el esguince le impedirá participar en el estreno de La Liga el martes 19 de agosto frente a Osasuna.