¿Recuerdan a Reinier? Pues el Real Madrid ya lo devolvió a Brasil

EFE

El Real Madrid ha anunciado este viernes el traspaso del brasileño Reinier Jesus Carvalho al Atlético Mineiro de su país.

Reinier, de 23 años, llegó al Real Madrid en 2019 procedente del Flamengo.

Tras jugar en el filial, el Real Madrid-Castilla, fue cedido sucesivamente al Borussia Dortmund alemán, el Girona, el Frosinone italiano y el Granada.

A través de una nota de prensa, el Real Madrid muestra a Reinier "su agradecimiento y su cariño por estos años en los que ha pertenecido" al club, y le desea "todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida".