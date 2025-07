Borussia Dortmund fue efectivo y eliminó a Monterrey del Mundial de Clubes

Oscar Sandoval

Borussia Dortmund fue contundente y con dos disparos al arco en la primera mitad obtuvo una ventaja de dos goles sobre Monterrey que se despidió del Mundial de Clubes con honores. El equipo mexicano respetó al conjunto alemán en la primera mitad y lo superó en el complemento, pero no logró marcar el empate y la ilusión terminó en octavos de final. Headed back to NY for the quarterfinals! 🙌😄 pic.twitter.com/SDkhGuxLiG — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 2, 2025

Monterrey vendió cara la eliminatoria y demostró que puede competir contra los mejores equipos del mundo, a pesar de respetar de más a Dortmund al inicio del partido. Los de amarillo y negro dominaron a 'Rayados' en los primeros minutos y al 14 se pusieron por delante con un gol de Serhou Guirassy en el primer disparo al arco de Estaban Andrada.

Jesús ‘Tecatito’ Corona falló un mano a mano contra Gregor Kobel que pudo emparejar el duelo y el delantero guineano volvió a dar catedra de definición a los 24 minutos para dejar a Dortmund de camino a la siguiente ronda.

Nadie diga que Rayados no peleó ante Borussia Dortmund

‘Rayados’ cambió tras el descanso, jugó con intensidad y recortó distancias al 48 con un tanto de Germán Berterame, se adueñó del partido y se volcó sobre la portería de Kobel. El VAR anuló el segundo de Berterame y el acoso era total sin embargo, la dinámica y las ideas se fueron extinguiendo con el paso de los minutos.

El corazón del equipo regiomontano salió a relucir y lo sostuvo en los minutos finales en los que el área alemana se llenó de balones aéreos, uno de ellos lo remató Sergio Ramos en tiempo de descuento, pero el esférico se fue por fuera.

Dortmund aguantó hasta el final y avanzó a cuartos de final en donde enfrentará a Real Madrid.