El Real Madrid dispuesto a 'boicotear' el partido del Barcelona en Miami

Héctor Cantú

En cuanto la Real Federación Española de Futbol dio su visto bueno para que el Barcelona y el Villarreal sostengan un partido de temporada regular en los Estados Unidos, estallaron las críticas desde el seno del Real Madrid.

A la entidad merengue le ha parecido un total despropósito la resolución. La razón: que es una decisión que dará ventaja al Barcelona de cara al final de la temporada.

Así lo expresó el equipo merengue a través de un comunicado de prensa donde insistió en que la decisión alteraría el equilibrio de la competencia.

“La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”, se lee en el mensaje.

El argumento del Real Madrid apunta a que el Barcelona jugará ‘de local’ el partido fechado para el 20 de diciembre cuando debería de jugarse en el Estadio de la Cerámica, lo que lleva a pensar que podría haber inequidad en la competición.

En el mismo comunicado el Real Madrid anunció que solicitó a la FIFA a que no avale el partido y a la UEFA a denegar el permiso solicitado por La Real Federación Española de Futbol para que se dé este partido.

Hasta el momento, el Real Madrid es el único equipo que ha protestado por la posibilidad de que el Barcelona y el Villarreal protagonicen el primer partido de la Liga fuera de España.