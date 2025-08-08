Real Madrid ascendió a Gonzalo, pero le dio la camiseta 9 a Endrick

Enrique Gómez

Antes de que otra cosa pase, el Real Madrid ha renovado a Gonzalo García hasta el 2030, pero, por ahora, no usará el número 9; ese será para Endrick.

El delantero revelación del Mundial de Clubes no solo será, oficialmente, parte del primer equipo sino que tendrá un contrato a largo plazo con el equipo más conocido del mundo, que en un día de revelaciones, confirmó que el número idílico del centro delantero será para el brasileño de 19 años, Endrick.

Por ahora, Gonzalo usará la camiseta 16, algo que seguramente no se hubiera imaginado antes del parteaguas que fue el Mundial de Clubes.

El atacante recibió la oportunidad por parte de Xabi Alonso por la poca disponibilidad de atacantes para el certamen internacional, pero nadie se esperaba que fuera a terminar como el máximo goleador del torneo (cuatro anotaciones). Con esos números, las credenciales de canterano y su gran estampa como centro delantero, se ganó un lugar formal en el Real Madrid para las próximas temporadas.

A través de su página de internet, el equipo blanco comunicó que acordó con Gonzalo “la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030”, por lo que “Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid”.

En el comunicado, el club destaca la participación del delantero en el Mundial de Clubes, así como los 25 goles que hizo su filial, Castilla. En 10 partidos con el primer equipo Gonzalo tiene cinco goles, el primero de ellos en los cuartos de final de la Copa del Rey (febrero de 2025) cuando le convirtió al Leganés.

Gonzalo competirá con Endrick por ser el centro delantero titular del Real Madrid, sin embargo, por ahora, el número que usó Mbappé la temporada no será para él, toda vez que el club ya le asignó el número 16.

Quién sabe, tal vez más adelante si resulta que Endrick se va cedidio, como apuntaban algunos rumores.