Endrick o Gonzalo, ¿quién merecía heredar el '9' del Real Madrid?

El Real Madrid aún tiene disponible un dorsal histórico. El ‘9’. Kylian Mbappé lo dejó para lucir el ‘10’, su dorsal con Francia. Y sigue libre con dos candidatos: Endrick, quien lució el 16 en su primera temporada en el conjunto blanco; o Gonzalo García, el canterano que deslumbró en el Mundial de Clubes y que puja fuerte.

Y es que Gonzalo se ganó la titularidad en Estados Unidos. Tras apariciones fugaces con el primer equipo la pasada temporada, y de importancia ya que un gol suyo ante el Leganés dio la clasificación al Real Madrid para las semifinales de la Copa del Rey, fue una de las promesas que Xabi Alonso se llevó al Mundial de Clubes. Y acabó siendo indiscutible.

Seis titularidades de forma consecutivas. La baja por una gastroenteritis aguda de Mbappé, junto a la apuesta de Xabi, le abrió las puertas de la titularidad ante el Al-Hilal. Gol y nadie le sacó del once titular.

🔵 M A D R I D I S M O 🔵#RMCFThird | @adidasfootball pic.twitter.com/PTcLAgp7h1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025

Solo dejó de aportar en ataque ante el París Saint-Germain, en las semifinales en las que el Real Madrid cayó 4-0. Previamente, cuatro tantos y una asistencia; números que le valieron para que, en la primera edición del torneo organizado por la FIFA, diera la sorpresa para acabar siendo el máximo anotador.

Puro olfato de gol, remate al primer toque y poderío aéreo gracias a un fuerte tren inferior. Un talento forjado en la cantera. Álvaro Arbeloa le alejó de la banda que ocupaba en sus inicios y con Raúl González acabó puliéndose para ser el máximo anotador de la pasada campaña en Primera RFEF.

25 goles. A dos de igualar el récord histórico de un futbolista con el Castilla, los 27 de Mariano en la 2015-2016.

Y este lunes fue uno más en la dinámica del primer equipo en el inicio de la pretemporada. Luciendo, además, un gran estado de forma. Algo que no pudo hacer su rival por lucir el ‘9’, Endrick.

Endrick se perderá el inicio de La Liga con Real Madrid El brasileño quien se recuperaba de una lesión empezará de cero

El brasileño sí pasó el reconocimiento médico por la mañana pero no pudo ejercitarse con sus compañeros ya que se recupera de una recaída de la lesión muscular que sufrió a mitad de mayo, en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha, y no estará recuperado, en principio, hasta finales de septiembre.

Contratiempo que le impide empezar su segunda temporada en el club de la mejor forma posible. Fichado procedente del Palmeiras con solo 16 años en diciembre de 2022, el delantero se unió a la primera plantilla hace un año, ya con la mayoría de edad, pero en su primera temporada no gozó de gran protagonismo.

847 minutos en 37 partidos -de 68 posibles- en los que anotó siete goles -cinco de ellos en seis encuentros de Copa del Rey- y repartió una asistencia.