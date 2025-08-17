Casi dos décadas de que el Real Madrid no pierde en un inicio liguero

EFE

El Real Madrid no sale derrotado en un estreno liguero desde el año 2008, cuando comenzó LaLiga con derrota en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, aunque en la última edición rompió ante el Mallorca, empatando en Son Moix, una racha de siete inicios con triunfo que quiere reiniciar ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Desde el 31 de agosto de 2008, el Real Madrid no cae en la apertura de la competición liguera. Aquel día perdió 2-1 ante el Dépor con los goles de Miguel Ángel Mista y Albert Lopo, que dejaron sin efecto el marcado por delantero holandés Ruud Van Nistelrooy para un Real Madrid por entonces dirigido por el alemán Bernd Schuster.

Para encontrar una derrota en la primera jornada liguera jugando en el Santiago Bernabéu, habría que retroceder hasta el 2 de septiembre de 1984, cuando el torneo arrancó con un clásico. Lo tiñeron de azulgrana Archibald, Calderé y un tanto en propia puerta de Ángel para dar forma a un contundente 0-3 en favor del Barcelona con Terry Venables a los mandos ante el Real Madrid de Amancio Amaro.

En sus estrenos ligueros el Real Madrid no sale derrotado desde aquella visita al estadio del Deportivo de la Coruña en 2008. Sus resultados han sido once victorias (al propio Dépor en dos ocasiones, Real Zaragoza, Real Betis, Córdoba, Real Sociedad, Getafe, Celta, Alavés, Almería y Athletic Club), y cinco empates (Mallorca dos veces, Valencia, Sporting de Gijón y Real Sociedad).

La remodelación del estadio Santiago Bernabéu provocó que los años en los que el Real Madrid se viese forzado a jugar la primera jornada liguera de visitante aumentase. Ante Osasuna volverá a comenzar ante su afición después de seis temporadas consecutivas estrenándose en LaLiga a domicilio.

El último precedente de estreno liguero dejó un mal arranque en casa del Mallorca (1-1) que fue un aviso para la temporada que le esperaba a Carlo Ancelotti, la que se convirtió en última del técnico con más títulos de la historia del club blanco. El tanto del brasileño Rodrygo Goes, el jugador que ha marcado el primer gol madridista en los dos últimos estrenos ligueros, fue igualado por Muriqi.

La imagen dejada por el conjunto madridista en la isla, provocó un toque de atención de 'Carletto' pidiendo compromiso a sus jugadores para tener equilibrio. Aspectos claves un año después para su relevo, Xabi Alonso, que se estrenará como técnico del Real Madrid en el Bernabéu tras dirigir al equipo en el Mundial de Clubes.

Será ante Osasuna, un partido que en 86 precedentes ligueros, ya se produjo en cuatro ocasiones en la primera jornada con tres triunfos madridistas y un empate. Fue en el Bernabéu y el equipo de Pamplona sintió cerca la victoria con el gol de Milosevic que igualó Míchel Salgado a seis minutos del final.