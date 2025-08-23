Johan Vásquez, capitán del Genoa; Santiago Giménez delantero estelar del Milan

Enrique Gómez

Ser capitán de un equipo histórico de la Serie A como el Genoa no es poca cosa y ser el nueve de área de un gigante europeo como el Milan es todo un logro. Pero, para desgracia de Johan Vásquez y de Santiago Giménez, ninguno pudo celebrar con victoria el inicio de la temporada en el futbol italiano.

De hecho, el Milan tuvo un arranque lamentable al perder en casa contra el Cremonese, equipo recién ascendido primera división. Pésima anécdota para Santiago Giménez, quien por segunda vez desde que llegó al equipo jugó todo el partido y aun así no pudo al equipo con la peor nómina del campeonato.

Así la actividad de los mexicanos en la primera fecha de la Serie A:

Santiago Giménez:

· Milan 1-2 Cremonese

· 90 minutos

Johan Vásquez:

· Genoa 0-0 Lecce

· 90 minutos

Giménez fue duramente criticado por su desempeño con el Milan; no por su falta de gol sino por la pérdida de balón que tuvo en propia cancha. El mexicano intentó jugar en corto, pero el rival le robó el balón y a la postre llegaría el centro y el golazo de tijera de Federico Bonazzoli (61’) para el 2-1 final.

En cuanto a Johan, el exjugador de Pumas se convirtió en el cuarto jugador mexicano que es designado como el capitán oficial en un equipo europeo. Los anteriores fueron Rafael Márquez (Hellas Verona), Andrés Guardado (PSV y Betis) y Héctor Herrera (Porto). Gran mérito para el futbolista de 26 años, pues se trata de un defensa mexicano liderando a un equipo histórico del futbol italiano.

El próximo partido del Genoa es ante Juventus, mientras que el Milan visitará al Lecce.

¿Se mantendrán como titulares durante toda la temporada? Johan es un pilar en su equipo, mientras que Giménez es el único nueve área que tiene el equipo rossonero, así que se espera mucho de ambos.