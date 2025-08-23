Histórica victoria de Cremonese ante Milan en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan perdió 2-1 en su presentación como local esta temporada, lo hizo ante Cremonese que conquistó por primera vez en su historia San Siro y que regresó a la Serie A tras dos temporadas en segunda división por la puerta grande.

Defeat on matchday 1. pic.twitter.com/oqhvIoWDkd — AC Milan (@acmilan) August 23, 2025

Massimilliano Allegri tendrá que trabajar en encontrar un equipo competitivo porque en el debut en liga no dejó buenas sensaciones, tropezó y tendrá que darle velocidad al tema del ‘9’ como refuerzo para ver si alguien es capaz de generar sensación de peligro, pero todo pasa por la creación de juego porque Santiago Gimenez no tuvo opciones de marcar.

Federico Baschirotto adelantó a los visitantes a los 28 minutos y puso sobre la pared a los ‘Rossoneri’.

Strahinja Pavlović que apareció en la fotografía del gol del defensor de Cremonese, se sacó la espina con un cabezazo al filo del descanso que renovó la esperanza de los locales de cara a la segunda mitad.

Federico Bonnazzoli marcó el primer golazo de la campaña en el futbol italiano con una tijera dentro del área que será inolvidable porque valió el primer triunfo de Cremonese ante Milan que deberá mejorar la imagen el próximo viernes ante Lecce para comenzar a sumar.