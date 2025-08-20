¡Convenció al técnico! Santiago Giménez será titular en el Milan

Enrique Gómez

Aquí terminan los rumores de que el nuevo técnico del Milan no quiere a Santiago Giménez.

Previo al partido contra el Cremonese, por la primera jornada de la Serie A, el técnico Massimiliano Allegri no solo elogió la buena disposición del delantero mexicano, sino que prácticamente confirmó que le dará minutos, que lo vislumbra como titular en este inicio de partido y que espera que pueda completar el encuentro, a pesar de que tuvo menos días de entrenamiento que la mayoría del plantel.

“Estoy muy contento con la actitud de Santiago Giménez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto”, comentó el entrenador acerca de ‘Santi’, quien tomó sus vacaciones después de ganar la Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que no tuvo la oportunidad de completar la pretemporada con el nuevo estratega contratado por el Milan.

La única verdad es que mañana empieza la @SerieA !!! y que va a ser una increíble temporada!!

Andiamoooooo Forza Milan!!! 🔥💪🏼❤️ — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 22, 2025

El atacante 24 años llegó al equipo en enero y tras unas buenas primeras semanas, fue perdiendo la titularidad a medida que el equipo se diluía en la temporada. Cerró su primer torneo en Italia con seis goles y cuatro asistencias. Además, arrancó la actual temporada con una asistencia en la Copa Italia.

Durante la pretemporada, Giménez anotó contra el Leeds United y le entregó a Allegri la mejor referencia posible para un centro delantero. Además, no es que haya muchas opciones, pues, al menos para este inicio de temporada, el mexicano es el único centro delantero nominal que tiene el club.

El seleccionado mexicano tendrá la gran oportunidad de ser el 9 de uno de los equipos más importantes de Italia y de Europa en la primera fecha de la Serie A; además, juega en casa contra un equipo recién ascendido, ¿podrá hacerle frente a la presión y llevar a su equipo a su primera victoria?