Santiago Gimenez se presentó en la pretemporada de Milan con gol

Oscar Sandoval

Massimiliano Allegri sigue haciendo pruebas al frente de Milan y ante Leeds, una de ellas fue Santiago Gimenez quien disputó su primer partido después de las vacaciones y no pasó desapercibido, ya que anotó el 1-0 a favor de los ‘Rossoneri’ en la primera mitad.

Santi opens the scoring at the back post! ⚽



⚪ 0-1 ❤️🖤 (31') pic.twitter.com/QIZek76sH6 — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

Gimenez es el único ‘9’ nominal en la plantilla rojinegra y es por eso que la directiva busca otro delantero centro en el mercado, se trata de un fichaje estratégico que se llevará a cabo sí o sí, pero eso no parece preocupar al mexicano quien necesito media hora para estrenarse en la pretemporada.

Allegri continúa buscando la base de su equipo y ocupó el partido frente a Leeds para observar a nuevos fichajes como Ardon Jashari y al mexicano quienes arrancaron como titulares, se quedó en el banquillo Luka Modric quien podría estrenarse este domingo ante Chelsea.

It ends level at the Aviva Stadium 🤝 pic.twitter.com/AXX59FOXyH — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

El conjunto ‘Rossonero’ le imprimió intensidad al compromiso con ‘El Bebote’ presionando la salida y siendo la punta de lanza, superó a Leeds y a la media hora abrió el marcador con el primer tanto del ‘7’ a los ojos de su técnico.

El equipo italiano descubrió flaquezas en el lado izquierdo de los ‘Whites’ y por ahí llegó la jugada que terminó con el 1-0 luego de un balón que cruzó el área hasta que el mexicano lo mandó a las redes al 31.

Returning to the scoresheet 🇲🇽🙌 pic.twitter.com/TNQrqXiM3y — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

Gimenez salió de cambio en la segunda mitad en la que Allegri transformó al equipo con los cambios y Leeds igualó al 67.

Milan cerrará la pretemporada este domingo contra Chelsea, después solo le quedará pensar en el primer partido oficial del curso 2025/26 ante Bari en la Coppa Italia y en el debut en Serie A frente a Cremonese por lo que Allegri debe comenzar a perfilar a su 11 ideal.