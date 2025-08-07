Oscar Sandoval
Santiago Gimenez se presentó en la pretemporada de Milan con gol
Gimenez fue titular ante Leeds y jugó 61 minutos
Massimiliano Allegri sigue haciendo pruebas al frente de Milan y ante Leeds, una de ellas fue Santiago Gimenez quien disputó su primer partido después de las vacaciones y no pasó desapercibido, ya que anotó el 1-0 a favor de los ‘Rossoneri’ en la primera mitad.
Gimenez es el único ‘9’ nominal en la plantilla rojinegra y es por eso que la directiva busca otro delantero centro en el mercado, se trata de un fichaje estratégico que se llevará a cabo sí o sí, pero eso no parece preocupar al mexicano quien necesito media hora para estrenarse en la pretemporada.
Allegri continúa buscando la base de su equipo y ocupó el partido frente a Leeds para observar a nuevos fichajes como Ardon Jashari y al mexicano quienes arrancaron como titulares, se quedó en el banquillo Luka Modric quien podría estrenarse este domingo ante Chelsea.
El conjunto ‘Rossonero’ le imprimió intensidad al compromiso con ‘El Bebote’ presionando la salida y siendo la punta de lanza, superó a Leeds y a la media hora abrió el marcador con el primer tanto del ‘7’ a los ojos de su técnico.
El equipo italiano descubrió flaquezas en el lado izquierdo de los ‘Whites’ y por ahí llegó la jugada que terminó con el 1-0 luego de un balón que cruzó el área hasta que el mexicano lo mandó a las redes al 31.
Gimenez salió de cambio en la segunda mitad en la que Allegri transformó al equipo con los cambios y Leeds igualó al 67.
Milan cerrará la pretemporada este domingo contra Chelsea, después solo le quedará pensar en el primer partido oficial del curso 2025/26 ante Bari en la Coppa Italia y en el debut en Serie A frente a Cremonese por lo que Allegri debe comenzar a perfilar a su 11 ideal.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT