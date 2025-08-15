Santiago Gimenez iniciaría la temporada con Milan en la banca

Oscar Sandoval

Allegri sigue buscando el sistema con el cual los ‘Rossoneri’ puedan competir este curso, su formación podría ser 4-3-3 y en ese esquema tendría cabida Gimenez, pero ante Bari estaría considerando otra formación en donde el mexicano no aparecería como titular.

La Gazzetta dello Sport asegura que el técnico “no quiere arriesgarse” y señala que el equipo rojinegro “volverá a jugar con defensa de tres” ante Bari, eso supondría que en ataque actuaría la dupla formada por Rafa Leao y Christian Pulisic.

Santiago Gimenez sería parte de la convocatoria y esperaría turno en la banca a una semana de que Milan comience la Serie A ante Cremonese.