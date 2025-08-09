Publicación: lunes 11 de agosto de 2025

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez sueña con levantar el ‘Scudetto’ con Milan

Gimenez aseguró que “con Modric”, el equipo puede aspirar al título

Santiago Gimenez es un futbolista que siempre aspira a más y esta temporada tiene el reto de consagrarse como goleador de Milan, el sueño del mexicano es quedar campeón con el equipo rojinegro para ser parte de su historia y Luka Modric reaviva su ilusión.

Gimenez que anotó en su primer partido de pretemporada con los ‘Rossoneri’ y en el duelo contra Chelsea se extrañó su presencia en el área, está listo para una “gran temporada” con Massimiliano Allegri y apuntó al ‘Scudetto’ en una entrevista a Sky Sports Italia.

El mexicano describió a su nuevo técnico como alguien “que une mucho al equipo” y “trabaja con gran intensidad”, señaló que “desde el primer día” se sintió seguro de que las cosas irán a favor del 'Diavolo' y recalcó que trabajando encontrarán el camino al éxito.

Respecto al fichaje de Modric por la escuadra italiana, el atacante manifestó que “es un jugador que ayuda mucho a los delanteros. Estamos muy felices a alguien como él” porque con el croata, “Milan puede soñar”.

‘El Bebote’ aseguró que “siempre es un sueño ganar el campeonato” y dejó claro que “hay que trabajar día tras día” e ir “paso tras paso” para avanzar en el camino a la meta.

