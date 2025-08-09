Santiago Gimenez sueña con levantar el ‘Scudetto’ con Milan

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez es un futbolista que siempre aspira a más y esta temporada tiene el reto de consagrarse como goleador de Milan, el sueño del mexicano es quedar campeón con el equipo rojinegro para ser parte de su historia y Luka Modric reaviva su ilusión.

Santi strikes in Dublin ⚽🇮🇪 pic.twitter.com/M0vWoA5p91 — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

Gimenez que anotó en su primer partido de pretemporada con los ‘Rossoneri’ y en el duelo contra Chelsea se extrañó su presencia en el área, está listo para una “gran temporada” con Massimiliano Allegri y apuntó al ‘Scudetto’ en una entrevista a Sky Sports Italia.

El mexicano describió a su nuevo técnico como alguien “que une mucho al equipo” y “trabaja con gran intensidad”, señaló que “desde el primer día” se sintió seguro de que las cosas irán a favor del 'Diavolo' y recalcó que trabajando encontrarán el camino al éxito.

Returning to the scoresheet 🇲🇽🙌 pic.twitter.com/TNQrqXiM3y — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

Respecto al fichaje de Modric por la escuadra italiana, el atacante manifestó que “es un jugador que ayuda mucho a los delanteros. Estamos muy felices a alguien como él” porque con el croata, “Milan puede soñar”.

‘El Bebote’ aseguró que “siempre es un sueño ganar el campeonato” y dejó claro que “hay que trabajar día tras día” e ir “paso tras paso” para avanzar en el camino a la meta.