El debut de Luka Modric marcado por la goleada

El mediocampista jugó sus primeros minutos con el Milan ante el Chelsea

El croata Luka Modric debutó este domingo con la camiseta del Milan, en amistoso de pretemporada ante el Chelsea disputado en Stamford Bridge que terminó con derrota 'rossonera' (4-1).

El centrocampista, que llegó al club 'rossonero' este mismo verano procedente del Real Madrid, se estrenó con el número 14 en la segunda mitad, como sustituto del italiano Samuele Ricci en la medular.

Luka Modric se despidió de Real Madrid por todo lo alto

La historia de Modric con el conjunto 'Merengue' llegó a su fin
La historia de Modric con el conjunto 'Merengue' llegó a su fin
El croata fue capitán en su último partido como futbolista del Madrid
La afición desplegó un tifo con un agradecimiento a la 'Leyenda'
Modric disputó 56 partidos en su última temporada con el equipo blanco
Los futbolistas del equipo blanco no tuvieron reparo en homenajear el '10'
Los futbolistas del equipo blanco no tuvieron reparo en homenajear el '10'
El Santiago Bernabéu se rindió al mediocampista quien defendió 13 temporada la camiseta blanca
El videomarcador también despidió y agradeció a Luka
El videomarcador también despidió y agradeció a Luka
Toni Kroos apareció a pie de campo para darle un abrazo al croata con quien compartió el mediocampo
La familia de Luka Modric no podía faltar en su despedida
Modric es el futbolista más ganador en la historia de Real Madrid con 28 títulos, seis de ellos de la Champions League

Modric ingresó en el terreno de juego con el 2-0 en el marcador a favor del Chelsea, flamante campeón del Mundial de clubes, favorecido por el gol en propia meta del rumano Andrei Coubis y el tanto del brasileño Joao Pedro que, en apenas 8 minutos, colocaron la doble ventaja.

Además, el Milan se quedó con diez jugadores en el minuto 18 por la expulsión del propio Coubis.

En la segunda mitad, un doblete del inglés Liam Delap, junto al único gol milanista, a cargo del francés Youssouf Fofana, dejaron el marcador en el 4-1 final.

Modric, que no tuvo minutos este sábado en el duelo ante el Leeds, también amistoso, apunta a debutar en un partido oficial el próximo domingo 17 de agosto, cuando el Milan empiece oficialmente su temporada con el primer compromiso de Copa Italia ante el Bari.

