Primer día de Luka Modric como futbolista de Milan

Oscar Sandoval

Milan presentó oficialmente a Luka Modric como fichaje para las próximas dos temporadas, la prensa cuestionó la decisión del croata de jugar en Italia, preguntó por su estado físico y los objetivos del equipo esta temporada y el ‘14’ respondió a cada una de las preguntas dejando varios titulares. Head over to our App to watch Luka Modrić’s presentation presser 🤳#WelcomeModrić — AC Milan (@acmilan) August 4, 2025

Modric es el refuerzo estelar del conjunto ‘Rossonero’ a pesar de sus 41 años, su experiencia y su ADN ganador serán vitales para contagiar a sus compañeros y es consciente de que necesita “adaptarme rápido” a las condiciones del futbol italiano.

“Crecí viendo el futbol italiano y Milan era mi equipo favorito… también porque mi ídolo, Boban, estaba en Milan y siempre he tenido un cariño especial” por el club, respondió el croata sobre el porqué continuar su trayectoria en San Siro.

La jerarquía del mediocampista quedó demostrada desde el minuto uno luego de apuntar que “no podemos conformarnos con una temporada mediocre, ni con clasificarnos para la Champions League (…). El objetivo es clasificarse a la Champions, pero Milan debe luchar por ganar títulos”.

“Tengo muchas ganas de empezar este reto y espero estar a la altura”, declaró Modric ante los medios y concluyó “deseando empezar esta aventura” lo más rápido posible. Eso podría ser el próximo fin de semana en uno de los dos amistosos de Milan en Inglaterra ante Leeds y Chelsea.