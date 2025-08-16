Milan avanzó a la siguiente ronda en la Coppa Italia

Oscar Sandoval

Milan venció 2-0 a Bari, avanzó a la segunda ronda de la Coppa Italia y ganó en confianza de cara a su debut en la Serie A contra Cremonese. Santiago Gimenez entró de cambio a los 17 minutos y dio una asistencia.

Milan superó su primer reto de la temporada 2025/26 sin mayores sobresaltos y derrotó a un equipo de menor categoría haciendo buenos los pronósticos, ahora deberá trabajar a tope a lo largo de la semana porque el próximo fin de semana se estrena en liga.

No todo fueron buenas noticias para los ‘Rossoneri’ que se pusieron en ventaja a los 14 minutos con un remate de cabeza de Rafa Leao quien salió con molestias musculares al 17 dejando su lugar para Gimenez quien colaboró en el triunfo rojinegro.

El delantero mexicano se combinó con Christian Pulisic y el estadounidense terminó la jugada para marcar el 2-0 a los tres minutos de la segunda mitad y asegurar el boleto de los ‘Rossoneri’ a la siguiente ronda en donde enfrentarán a Lecce.