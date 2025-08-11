Rasmus Højlund competiría con Santiago Gimenez en Milan

Oscar Sandoval

Milan insiste en el fichaje de un delantero para reforzar el ataque de Massimiliano Allegri, se necesita un futbolista que pueda competir por la titularidad y la directiva estaría en conversaciones para consumar el regreso de Rasmus Højlund a la Serie A.

Al conjunto ‘Rossonero’ le hace falta una pieza para completar la plantilla, se debe hacer un esfuerzo por un ‘9’ y el mercado obligó a la directiva a analizar diferentes perfiles, en el radar apareció Dusan Vlahovic, pero no se dieron las condiciones para completar la operación.

La Gazzetta dello Sport señala que Milan y Manchester United han llegado a “un acuerdo sobre los términos del acuerdo” que sería bajo la fórmula de una cesión con opción de compra, sin embargo, el costo del préstamo y la cantidad por la compra se discute entre dirigentes.

Højlund quedó relegado en el ataque de los ‘Red Devils’ tras los fichajes del conjunto inglés y es la última opción para Rúben Amorim que lo dejó en la banca en la presentación ante la Fiorentina, tiene experiencia en el ‘Calcio’ tras su paso por Atalanta y la puerta rojinegra parece abrirse en el momento indicado.