Publicación: martes 16 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Roberto De Zerbi opinó sobre el penal marcado para Real Madrid en la Champions League

De Zerbi no se guardó nada y dio su opinión su opinión sobre el "vergonzoso" penal

Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique de Marsella, declaró que el penalti señalado por mano de Facundo Medina, en la derrota 2-1 ante Real Madrid, es “un poco vergonzoso” y que hubiera dicho lo mismo aunque hubiera sido a favor de su equipo.

“El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho, aunque fuera a favor de mi equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Cuando digo que el penalti es vergonzoso no hay un pensamiento detrás -de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal-. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, añadió.

También se refirió a la tarjeta roja de Dani Carvajal, tras darle un cabezazo a Gerónimo Rulli. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó.

