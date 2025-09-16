Roberto De Zerbi opinó sobre el penal marcado para Real Madrid en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique de Marsella, declaró que el penalti señalado por mano de Facundo Medina, en la derrota 2-1 ante Real Madrid, es “un poco vergonzoso” y que hubiera dicho lo mismo aunque hubiera sido a favor de su equipo. 💪 pic.twitter.com/K89c9PBJXc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2025

“El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho, aunque fuera a favor de mi equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Cuando digo que el penalti es vergonzoso no hay un pensamiento detrás -de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal-. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, añadió.

También se refirió a la tarjeta roja de Dani Carvajal, tras darle un cabezazo a Gerónimo Rulli. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó.