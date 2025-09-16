Real Madrid empezó la Champions League con la misma historia de siempre

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 2-1 a Olympique de Marsella que merecía un poco más luego de poner al equipo blanco contra las cuerdas, respondieron los locales con un doblete de Kylian Mbappé desde el punto penal para conseguir el triunfo a los 81 minutos con 10 jugadores.

El ‘Rey de Europa’ comenzó su travesía en el torneo continental con tres puntos luego de 90 minutos en los que cualquiera de los dos equipos pudo ganar. Marsella dejó en silencio el Bernabéu al 22 con un tanto de Timothy Weah y después no logró vencer a Thibaut Courtois porque tuvo sus ocasiones para marcar.

Mbappé igualó los cartones al 28 tras una falta sobre Rodrygo en el área y emparejó la contienda, ambos equipos tenían las ideas claras y fueron llevando el partido al lugar donde más les convenía. Xabi Alonso renovó al equipo y los cambios le dieron aire fresco al cuadro local.

🤍 ¡Cómo no te voy a querer! pic.twitter.com/3rUmnYVFfL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025

El travesaño evitó el segundo del delantero francés al inicio del segundo y Vinícius Jr. entró al campo para desequilibrar por la banda, pero los planes cambiaron con la expulsión absurda de Dani Carvajal al 72.

El empate era justo, sin embargo, una mano sin intención de Facundo Medina tras una barrida fue sancionada como penal y el ‘10’ marcó a nueve minutos del final para consumar la primera remontada ‘Merengue’ de la campaña a nivel continental.