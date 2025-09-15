Real Madrid recupera a Bellingham para la Champions League

Héctor Cantú

El Real Madrid está listo para reaparecer en la UEFA Champions League y lo hará con la inclusión de algunas estrellas que hace unos meses no estaban consideradas.

Es el caso de Jude Bellingham, quien luego de haberse operado del hombro estaba considerado para volver hasta inicios de octubre.

Sin embargo, su evolución ha sido totalmente favorable por lo que Xabi Alonso le ha incluido en la convocatoria para el partido de Champions League ante el Marsella.

Otra de las sorpresas, en la convocatoria es la presencia de Eduardo Camavinga quien no juega desde el 23 de abril pasado luego de sufrir un esguince en el tobillo derecho.

El francés también ha sido considerado por Alonso para el primer partido del Real Madrid en el torneo de clubes europeo.

La lista de convocados del Real Madrid para su estreno en la 'Champions' la integran:



Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.



Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.



Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.



Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo.