Publicación: lunes 15 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

Real Madrid recupera a Bellingham para la Champions League

La máquina merengue estará más que aceitada para el gran torneo

El Real Madrid está listo para reaparecer en la UEFA Champions League y lo hará con la inclusión de algunas estrellas que hace unos meses no estaban consideradas.

Es el caso de Jude Bellingham, quien luego de haberse operado del hombro estaba considerado para volver hasta inicios de octubre.

Sin embargo, su evolución ha sido totalmente favorable por lo que Xabi Alonso le ha incluido en la convocatoria para el partido de Champions League ante el Marsella.

Otra de las sorpresas, en la convocatoria es la presencia de Eduardo Camavinga quien no juega desde el 23 de abril pasado luego de sufrir un esguince en el tobillo derecho.

El francés también ha sido considerado por Alonso para el primer partido del Real Madrid en el torneo de clubes europeo.

Así se ve Real Madrid eliminado en la Champions League

Así se ve Real Madrid eliminado en la Champions League
Kylian Mbappé pasó desapercibido en la serie contra Arsenal y salió de cambio por lesión
Bellingham fue uno de los jugadores más afectados por la eliminación 'Merengue'
El gol de Bukayo Saka significó una ventaja de cuatro goles para Arsenal
Vinícius Júnior anotó un gol, pero no fue suficiente y el 'Rey de Europa' quedó fuera de la Liga de Campeones
Endrick entró de cambio, pero poco pudo hacer para cambiar la eliminatoria
Los jugadores abandonaron el Santiago Bernabéu con la cabeza mirando al césped

La lista de convocados del Real Madrid para su estreno en la 'Champions' la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS