Real Madrid sigue imparable en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 2-1 a la Real Sociedad y sigue sin conocer otro resultado que no sea la victoria, suma cuatro triunfos en fila y manda en la tabla general con Kylian Mbappé como estandarte luego de su cuarto gol de la temporada y el 35 en 38 partidos de La Liga.

El equipo blanco va a otra velocidad en el inicio de torneo y el liderato está en su poder después de cuatro jornadas, marcha con paso perfecto y lo conduce Mbappé quien vive uno de sus mejores momentos con los ‘Merengues’ en todos los sentidos.

Los visitantes arrancaron el duelo a tambor batiente y a los dos minutos ya habían puesto contra las cuerdas a la Real Sociedad, pero el VAR anuló un tanto de Arda Güler por fuera de lugar del delantero francés quien anotó el 1-0 a los 12 minutos en una jugada a pura potencia y velocidad desde el mediocampo.

El dominio del Madrid siguió a pesar de la expulsión de Dean Hujsen a los 32 minutos y Mbappé volvió a aparecer, en esta ocasión en el papel de asistente luego de una jugada individual dentro del área con la que terminó asistiendo a Arda Güler para el 2-0 al 44.

Los locales lograron meterse al partido en la segunda mitad con un penal de Mikel Oyarzabal a los 56 minutos tras una mano de Dani Carvajal en el área, dieron pasos al frente y se armaron de valor en busca de un empate que nunca llegó a pesar de tener un jugador más.