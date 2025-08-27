El Real Madrid no piensa pagarle a Vinícius Júnior lo que pide

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid tiene claro que no cederá a los chantajes de Vinícius Júnior, quien no ha firmado su renovación con el equipo blanco.

La entidad blanca se aferra a su posición que es inamovible: no van a pagar el dinero que pide el brasileño, por lo que de su parte no se moverán un ápice, así tengan que ceder a que Vini se marche gratis.

😯 NOTICIÓN de @jpedrerol 😯



💣 "Al MADRID NO LE IMPORTA que VINICIUS se marche GRATIS si no renueva".



❌ "Quieren renovarle, pero NO le van a pagar las cantidades que pide". pic.twitter.com/pvmZFER4Ae — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

Así lo ha informado Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito que es transmitido en Fox Deportes.

El Real Madrid quiere renovar al polémico futbolista brasileño, pero esa posición está muy lejos de alinearse con las pretensiones económicas que busca el internacional sudamericano luego de la llegada de Kylian Mbappé, quien es el jugador mejor pagado en el equipo blanco.

La intención de Vinícius es convertirse en el jugador mejor pagado del Real Madrid o al menos tener un ingreso igual que el del francés, algo que no sucederá.

De esta manera, si Vinícius Júnior no acepta la propuesta del Real Madrid, podría salir en el próximo mercado de invierno.

Desde Arabia Saudita ya han hecho algunas ofertas por Vini y el peso económico es bastante cercano a los deseos del brasileño por lo que esta podría ser su siguiente aventura profesional.