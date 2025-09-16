Kylian Mbappe no se pone límites ni presiones en el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé está teniendo un gran inicio de temporada con el Real Madrid, pero así como el francés no se pone límites, tampoco se crea una presión innecesaria, por eso, no se presume como un líder en el equipo blanco.

“Quiero marcar los máximos goles posibles. No me pongo límites. Quiero ayudar al equipo; si eso es meter muchos goles, presionar, dar asistencias… lo que sea”, dijo en Movistar+.

“Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos”, declaró el francés, autor de los dos goles (ambos de penal) en la victoria 2-1 contra el Marsella.

Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League

Mbappé, quien llegó a seis goles en los cinco partidos que van de la temporada, se congratuló por el gran juego que dio su equipo pese a que se quedó con uno menos a los 72 minutos, cuando el partido estaba 1-1.

“Un placer de vivir otra noche de Champions aquí. Una noche complicada por jugar con diez un rato, pero sacamos el espíritu de la Champions en el Bernabéu. Aquí tenemos siempre la experiencia de saber que podemos ganar”, comentó el futbolista de 26 años.

Respecto a la mano que se pitó en contra del Marsella pese a que Facundo Medina estaba cayendo cuando el balón le pegó en el codo, Mbappé admitió que ni siquiera los jugadores tienen clara la regla con tantas adecuaciones hechas, pero consideró que la marcación fue justa.

“El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas las manos se pitan, luego no… Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no; todo el mundo está perdido con la norma”, admitió.