3 años después, Tottenham vuelve a ganar en la Champions League

Karla Villegas Gama

Tottenham sumó sus primeros tres puntos en la Champions League 2025/26, luego de imponerse 1-0 al Villarreal.

Los ‘Spurs’ dieron el primer aviso al minuto 3, con un disparo de Xavi Simons que Luiz Júnior mandó para afuera.

Un minuto más tarde Lucas Bergvall mandó un centro que Richarlison ya esperaba dentro del área, pero el arquero del ‘Submarino Amarillo’ parecía haber cortado el peligro; sin embargo, el esférico se le zafó y terminó al fondo de las redes.

Villareal goalkeeper Luiz Júnior gifts Tottenham the opening goal with a SHOCKING error inside five minutes 🫣 pic.twitter.com/vyHMJFB0iO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 16, 2025

Con el autogol, Villarreal se vino abajo moralmente y los ingleses aprovecharon para lanzarse al ataque.

Rodrigo Bentancur, Simons y Richarlison lo intentaron una y otra vez, pero no fueron contundentes.

Por su parte, el VAR negó dos posibles penales para el Tottenham; el primero, por un jalón, y el segundo, por una mano.

En el complemento, el ‘Submarino Amarillo’ recompuso el camino y metió en problemas a la defensa de los ‘Spurs’ con disparos de Nicolas Pépé y Pape Gueye.

La más clara para los españoles llegó al 84’, tras una falta de Cristian Romero en los linderos del área. Pépé cobró, pero el esférico se fue por un lado.

No hubo tiempo para más y el Tottenham aseguró su primer triunfo de la campaña.