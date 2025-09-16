La primera pifia de la Champions League, cortesía del Villarreal

Redacción FOX Deportes

Villarreal regresó a la Champions League después de dos años y en cuatro minutos hicieron el primer ‘trágame tierra’ de la edición 2025/26.

Corría el minuto 4 cuando Lucas Bergvall se quitó de encima la marca y metió un centro venenoso. El arquero del ‘Submarino Amarillo’, Luiz Júnior, salió para controlar el esférico, pero se le fue por entre los brazos y terminó al fondo de las redes.

El autogol significó el único tanto del primer tiempo, que el Tottenham dominó de principio a fin.