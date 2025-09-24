Lamine Yamal tendría la mente puesta en Paris Saint-Germain

Oscar Sandoval

Lamine Yamal comienza a ver la luz al final del túnel luego de la molestia en el pubis que le apartó de los últimos partidos de Barcelona, no se forzará la rehabilitación que está en la etapa final y su regreso podría ser estelar ante Paris Saint-Germain en la Champions League.

ℹ Agotadas las entradas destinadas a socios y socias para el partido contra el PSG



Ante la extraordinaria respuesta, el Club quiere expresar su más sincero agradecimiento por el apoyo y la confianza mostrados — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2025

Hans Flick confirmó previo al duelo contra Oviedo de este jueves que el juvenil, “ayer y hoy ha entrenado bien” y recalcó que “pinta bien la cosa”, sin embargo, el doble ganador del Trofeo Kopa irá tomando ritmo de manera gradual y no estará disponible ante el conjunto asturiano.

Mundo Deportivo señala que “diversas fuentes aseguran que llegará a tiempo para el encuentro ante PSG”, la intención sería que vuelva a la convocatoria y tenga algunos minutos en el compromiso del próximo domingo de la jornada siete de liga contra la Real Sociedad.

El encuentro contra el campeón de Europa está marcado en rojo en el calendario del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones y Flick buscaría enfrentarlo con su equipo de gala y Lamine Yamal incluido.