Robert Lewandowski dice adiós a El Clásico

Héctor Cantú

Una vez más, la fecha FIFA ha dejado muy tocado al Barcelona que comanda Hansi Flick de cara a la recta final del primer semestre de la temporada 2025-2026.

Robert Lewandowski ha sufrido una dura lesión con el combinado polaco y ha regresado muy lastimado a Barcelona, donde el cuerpo médico ha confirmado el peor de los temores.

El club ha informado que ‘Lewa’ sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda por lo que estará varias semanas fuera de circulación.

Aunque el tiempo de recuperación es variable, se calcula que Lewandowski estará de cuatro a seis semanas de baja, por lo que se perderá el partido ante el Real Madrid, programado para el próximo 26 de octubre.

No solo eso, Lewandowski no estará disponible para Hansi Flick para los duelos ante Girona, Elche y Celta de Vigo correspondientes a la Liga y se perderá, también los partidos de Champions League ante Olympiacos y Club Brujas.

El cuerpo médico intentará trabajar de manera cercana al delantero polaco para poder recuperarlo en un partido clave de Champions League ante el Chelsea, duelo programado para el 25 de noviembre próximo.

De esta manera el Barcelona amplía la lista de jugadores que no podrán participar en el próximo partido ante el Real Madrid donde ya están inscritos, Gavi, Joan García, Marc-André ter Stegen y Dani Olmo.