Con suerte, pero Real Madrid venció a la Juventus en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 1-0 a la Juventus y consiguió su tercera victoria consecutiva en la Champions League, sufrió por lapsos del partido en los que Thibaut Courtois brilló con luz propia para mantener al equipo blanco en la pelea y definió el duelo con un gol de Jude Bellingham, pero deberá cambiar la imagen ante Barcelona si quiere ganar El Clásico.

Juventus volvió a caer en el Santiago Bernabéu y lo hizo con honores, planeó un enfrentamiento inteligente y con personalidad se plantó en el área de Courtois quien apareció en dos ocasiones antes de los 15 minutos para evitar que los visitantes abrieran el mercador.

El conjunto ‘Merengue’ se asentó con el paso de los minutos y comenzó a jugar cerca del área italiana, pero si el portero belga hizo su trabajo cuando fue requerido, igual respondió Di Gregorio quien atajó un tiro cruzado de Kylian Mbappé que tenía etiqueta de gol.

Cuando piensas que este hombre no puede sorprenderte más. Pero no. pic.twitter.com/RF6E0i9yJl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025

Nada para nadie hasta el descanso y el inicio de la segunda parte sacudió al equipo blanco. Militao tapó in extremis un disparo de Kalulu y Courtois le ganó un mano a mano a Dusan Vlahovic, pero el guión en el Bernabéu lo escriben los ‘Merengues’.

Los locales se repusieron al mal momento y le dieron vuelta a la situación a los 58 minutos con un tanto de Bellingham luego de una jugada espectacular de Vinícius Jr. en el área y un disparo cruzado que se quedó en el poste, el rechace lo tomó el inglés y lo mandó al fondo.

Di Gregorio realizó una doble atajada al 71 y el ‘Rey de Europa’ resistió los últimos embates de la ‘Juve’ que no ha ganado y que está en la zona de eliminación en la Champions League. El Madrid entre los líderes con paso perfecto.