Thibaut Courtois y el atajadón con el que celebró 300 apariciones con el Real Madrid

Héctor Cantú

Thibaut Courtois ha entrado en la historia del Real Madrid durante el partido de UEFA Champions League ante la Juventus

Con su aparición en el XI titular, el belga se convirtió en el cuarto portero con más apariciones en la historia del Real Madrid al llegar a 300 partidos con el equipo merengue.

PARADÓN DE COURTOIS🧤⚽️



Tremenda carrera Vlahović, quien intenta definir con un potente disparo, pero, otra vez, el portero belga salva al Madrid😱. #ChampionsLeague pic.twitter.com/KiqqIdOz0i — FOX (@somos_FOX) October 22, 2025

Courtois, quien se ha ganado el cariño de la afición por su liderazgo y su aparición en momentos clave en cada partido, celebró su partido 300 como mejor lo sabe hacer; ahogando el grito de gol de los equipos rivales.

El duelo ante la Juventus no fue la excepción. A unos minutos de haber iniciado la segunda parte, el equipo de la Vecchia Signora estuvo cerca de abrir el marcador en la figura de Vlahovic.

El delantero serbio arrastró el balón a toda velocidad y quedó frente a Courtois y en el último momento, cuando disparó buscando las redes, apareció la pierna salvadora del número 1 del Real Madrid para mantener su arco limpio.

Ha sido una atajada fundamental para que el equipo de casa se fuera con toda la fuerza en la búsqueda de los tres puntos para quedar como superlíder inamovible en la UEFA Champions League.