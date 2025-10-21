Thibaut Courtois, a la defensa de Vinicius Júnior

Héctor Cantú

Vinícius Júnior se convirtió en el centro de las críticas luego de su actuación del fin de semana pasado ante el Getafe, sin embargo, Thibaut Courtois ha salido en defensa de su compañero de equipo.

Previo al duelo entre el Real Madrid y la Juventus, correspondiente a la Champions League, el arquero merengue ha justificado el actuar del brasileño dentro del terreno de juego.

Para Courtois, Vini hizo un partido redondo y respondió, solamente dentro del terreno de juego a las provocaciones del rival y de la grada, un sector que desde su óptica, suele ensañarse con su compañero de equipo.

“Vini llegó siendo un niño y muchos se han burlado de él. El otro día (ante el Getafe) sin provocar pero le buscan desquiciar. Su entrada al campo fue muy buena, su respuesta también. Él tiene que seguir a lo suyo”, detalló el guardameta merengue.

Sobre la actitud de Vinícius, Courtois ha asegurado que el paso de los años ha fortalecido a Vinícius, quien ha aprendido a sacar ventaja de las críticas y los abucheos provenientes de las gradas.

10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

“No es fácil que los jugadores te den palos y que desde la grada te busquen. Vini ha mejorado ha aprendido a vivir con ello y a desquiciar a los rivales, me parece bien. Eso lo hacían Diego Costa en el Atlético y Hazard en el Chelsea”, agregó.

El Real Madrid enfrentará dos partidos de alta importancia en los próximos días. Primero se medirá a la Juventus de Turín en el marco de la Champions League y después al Barcelona en una nueva edición de El Clásico.