Vinícius es otro bajo la confianza de Carlo Ancelotti

Redacción FOX Deportes

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior destacó al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, "el entrenador" que más confianza le ha dado.

"Siempre fue el mejor entrenador que ya tuve, fue el entrenador que más confianza me dio, con el que jugué mejor. Ha llegado aquí a la selección, llevo ya tres partidos con él y he logrado marcar dos goles y dar una asistencia", dijo el extremo del Real Madrid tras la victoria 5-0 sobre Corea del Sur.

Vinícius fue el autor del quinto gol de una 'Canarinha' que barrió a Corea del Sur en el World Cup Stadium de Seúl.

PRIMEIRA ETAPA CONCLUÍDA COM SUCESSO! ✅



A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 nesta sexta-feira (10), em uma belíssima atuação no Estádio da Copa do Mundo de Seul, com gols de Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vinicius Jr.



Agora é focar no próximo destino: Japão! 🇯🇵… pic.twitter.com/uiaIzw1ePP — brasil (@CBF_Futebol) October 10, 2025

A diferencia de lo que pasaba la temporada pasada en el Real Madrid, con Ancelotti en el cargo, 'Vini' ha sido suplente en algunos partidos bajo el mando de Xabi Alonso y aunque su situación parece haber mejorado últimamente, espera mantener el nivel con el equipo sudamericano.

"Nos tenemos que preparar lo más rápido posible porque falta ya muy poco", avisó a los periodistas que se dieron cita para este duelo de Fecha FIFA. "Queremos continuar así para hacer una excelente Copa del Mundo".

Brasil se medirá 1l 14 de octubre a Japón, en Tokio, en el que será su segundo amistoso de esta sesión de cara al Mundial de 2026.