Kylian Mbappé lo acepta: hoy se lleva mejor con Vinícius Júnior

Héctor Cantú

En el Real Madrid no hay lugar para divisionismos ni egos entre sus principales referentes. Al menos, así lo ha dejado al descubierto Kylian Mbappé.

El francés ha aprovechado su presencia con la Selección Francesa para aclarar los rumores que apuntaban a ciertas fricciones con el brasileño.

Mbappé ha salido a aclarar que su relación con Vini es muy buena, incluso mejor que la temporada pasada donde se conocían poco, tanto en el ámbito futbolístico como en el personal.

“Tengo una relación muy buena con Vincíius, muchísima mejor este año porque nos conocimos mucho mejor es un grandísimo jugador y buena persona. Es normal que la gente quiera hablar de nosotros, pero al final nosotros tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos”, detalló para Jorge Valdano, histórico jugador merengue en entrevista.

Al propio futbolista confirmó que él mismo será el que hable y evidencia si en algún momento hay algún problema con Vini u otro miembro de la plantilla.

“El día que tengamos un problema grave, yo lo voy a decir. Esto no es grave, es la vida de un futbolista famoso y un futbolista del Real Madrid y esto no es grave”, sentenció.

Hasta el momento se desconoce si Kylian Mbappé jugará el duelo eliminatorio de la UEFA ante Azerbaiyán a disputarse este próximo viernes.