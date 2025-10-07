Kylian Mbappé es duda para jugar eliminatorias con Francia

Héctor Cantú

El delantero francés, Kylian Mbappé, llegó ‘tocado’ físicamente a la concentración con la Selección Francesa y, de momento, ha quedado en duda su participación en el próximo partido de eliminación mundialista ante Azerbaiyán.

Mbappé, quien es el máximo goleador hasta el momento de la primera división del futbol español, llegó levemente lesionado con el equipo galo.

Sin embargo, las pruebas médicas que le han sido practicadas no arrojan, por ahora, alguna lesión que le obligue a romper la concentración y regresar a España para tratarse con el equipo médico del Real Madrid.

A tres días del duelo ante Azerbaiyán, Kylian Mbappé se entrenado aparte del resto del equipo y con un miembro del equipo médico a su lado para evaluar su estado físico.

Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

El propio técnico de Francia, Didier Deschamps, aseguró que si el estado físico de su jugador no fuera el óptimo, no le habría convocado, por lo que la lesión se vislumbra como algo pasajero y de fácil recuperación.

Además de su próximo partido referido, Francia se medirá a Islandia el próximo lunes, un encuentro donde se espera que participe el delantero del Real Madrid sin ningún tipo de contratiempo.