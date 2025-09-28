Julián Alvarez presiona a Kylian Mbappé por el 'Pichichi' de La Liga

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé mantiene el liderato en la tabla de goleadores de La Liga tras el tanto que firmó ante Atlético de Madrid, el octavo de la temporada, frente a los seis que suma Julián Alvarez, que con un doblete en el derbi se ha disparado hacia arriba para acechar al delantero francés.

Mbappé marcó un tanto en el Metropolitano que no sirvió a su equipo para nada. Real Madrid fue goleado 5-2 y cayó de forma estrepitosa. Pero por lo menos mantiene el honor de liderar la tabla de máximos anotadores tras marcar de forma consecutiva en las últimas cuatro jornadas. Con ocho tantos en siete partidos, promediando más de uno por encuentro.

Su principal rival por el trofeo ahora mismo es Julián Álvarez, que no sólo sumó un doblete esta jornada, sino que también firmó un triplete la pasada frente al Rayo Vallecano. Junto al tanto que le hizo al Espanyol en la primera jornada, acumula media docena, dos menos que Mbappé.

A los cuatro llegaron Robert Lewandowski, Borja Iglesias e Iván Romero. El primero, dio la victoria a su equipo, que ganó 2-1 con un tanto del polaco. El segundo, marcó, como Mbappé, por cuarta jornada consecutiva, pero su equipo perdió 2-1 con Elche y el tercero firmó un buen gol en el Coliseum.