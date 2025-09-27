Es un día muy especial: Julián Álvarez

EFE

El argentino Julián Álvarez, autor de un doblete en la goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid (5-2), destacó que todos los atléticos vivieron "un día muy especial" al encontrar el premio a las ocasiones que venían generando y se quedó con la efectividad ofensiva marcando un próximo reto, dejar a cero la portería de Jan Oblak.



"Es un día muy especial, sabíamos la importancia del partido por ser un derbi pero también porque necesitábamos los tres puntos en casa y recortarles a un equipo que estaba arriba. Nos vamos muy felices", dijo.

"Tuvimos bastante control de juego, nos hacen los dos goles muy rápido pero el equipo nunca dejó de intentar ir hacia adelante. Veníamos generando muchas ocasiones de gol, hoy volvió a pasar pero estuvimos efectivos y por eso nos llevamos la victoria", añadió en Dazn.



Julián, que había fallado un penalti ante el Mallorca y podía tener en la memoria la pena máxima en la última eliminación de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, por la interpretación arbitral de un doble toque, no dudó en asumir la responsabilidad en el lanzamiento de la pena máxima.



"Al final cada penal es uno nuevo, un partido nueva y otra oportunidad. Decid patear fuerte a ese costado, era importante porque era para ponerse arriba en el marcador y por eso fue el festejo tan eufórico de todos. Por suerte pudimos después ampliar la ventaja", relató.

También dejó un nuevo gran gol de falta y desveló como surgió su lanzamiento. "Practicamos las faltas en los entrenamiento y la estoy pegando bastante bien. Estaba con Nico, le dije que si quería tirar por fuera de la barrera si le gustaba, me dijo que sí pero luego que la pegara yo. Fue una buena decisión", bromeó.



El delantero internacional argentino del Atlético de Madrid ya marcó tras la celebración del triunfo con la afición, nuevos retos para su equipo.



"Tenemos que seguir por este camino, mejorando las cosas que tenemos que mejorar. Ahora debemos tratar de mantener el arco a cero. En el inicio de temporada no se nos dio los resultados pero en juego estuvimos bien. Fuimos el equipo que más ocasiones generó en LaLiga y de los que más en Europa. Nos faltaba ser más efectivo, hoy lo fuimos y esperamos seguir así", sentenció.